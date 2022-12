Il virus | la guerra | gli istinti nazionali | così paura e solitudine ci hanno cambiato

(Di sabato 31 dicembre 2022) I tre anni che ci lasciamo alle spallestravolto equilibri geopolitici, libertà e rapporti interpersonali, dal lockdown alla minaccia nucleare: viviamo divisi tra stanchezza e speranza. Ma non torneremo come prima

La Stampa

Related posts: L'EDITORIALE " GENERAZIONI DI MASCHI SENZASE LA FANNO SOTTO PER UN(di Matteo Fais) TAMPONI, BENEDIZIONI, ECC. " PERCHÉ LA GENTE AMA TANTO IL CONTROLLO (di Matteo Fais) L'...... diversamente da quelle che potevano essere le aspettative, si è rilevato ancora un anno difficile e pieno di incertezze, dalle varianti delall'inaspettata tragicain Ucraina". Lo dice ... Il virus, la guerra, gli istinti nazionali: così paura e solitudine ci ... "L'anno che si sta concludendo, diversamente da quelle che potevano essere le aspettative, si è rilevato ancora un anno difficile e pieno di incertezze, dalle varianti del virus all'inaspettata tragic ...Dal ruolo della Pubblica Amministrazione nella gestione della pandemia, fino al cloud della PA, passando per la guerra ibrida in Ucraina, i referendum digitali, le polemiche sullo SPID e i programmi e ...