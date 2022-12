Il vescovo Beschi | «Un uomo di cultura eccezionale | aperto al mondo | nel dialogo possibile tra fede e ragione»

L'Eco di Bergamo

E' il messaggio deldi Bergamo, Francesco, per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. "Molti sono i ricordi che sgorgano dal cuore in me e, penso, in ciascuno di voi. Il suo ...E' il messaggio deldi Bergamo, Francesco, per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. "Molti sono i ricordi che sgorgano dal cuore in me e, penso, in ciascuno di voi. Il suo ... Il vescovo Beschi: «Un uomo di cultura eccezionale, aperto al ... Il vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi celebrerà una Messa di suffragio in Cattedrale mercoledì 4 gennaio alle ore 18. Ecco i riti di suffragio di domenica 1° gennaio disposti dalla Diocesi ..."Il mio primo pensiero alla notizia della sua morte è stato quello di immaginarlo in Paradiso, mentre contemplava la verità dell'amore, quel 'veritas in charitate et charitas in veritate' di cui è sta ...