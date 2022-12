Gazzetta del Sud

E Natale ma, l'attivita solidale delCosenza Nord non si arresta. Anzi, si intensifica per incentivare eventi di solidarieta e momenti di condivisione. Nel solco dei valori statuiti nel Manifesto collegato al Progetto, ...Al fianco del dottore Raiola, Antonio Scarpino (già presidente del LionsCatanzaro Host) e Giuseppe Mazzei (presidente delCatanzaro), che hanno contribuito a dare vita al progetto di '... Il Rotary Club Cosenza Nord pensa alle famiglie bisognose e sposa la causa del Banco alimentare la giovane colpita da un male per cui occorrono cure e spese speciali L’iniziativa, cui ha aderito il Comune, ha avuto una pronta e significativa risposta di pubblico e di offerte, prova della sensibi ...A.A.A. befane cercasi per l’edizione 2023 della Calza più lunga del mondo del prossimo 5 gennaio. L’iniziativa, promossa dal Centro sociale Pilastro insieme ad ADMO, AVIS, 500 Tuscia Club di Viterbo, ...