Il professore irlandese che rifiuta l’ideologia gender è uscito di carcere per le feste natalizie

(Di sabato 31 dicembre 2022) Al professor Enoch Burke è stato permesso di trascorrere lea casa: finalmente una piccola svolta positiva nel surreale caso dell’insegnate, inda settembre per le sue posizioni contrarie al cosiddetto. In prigione da settembre Burke, insegnante di storia e di lingua tedesca, era stato chiuso nella Mountjoy Prison per “oltraggio alla corte”, non avendo rispettato l’ordinanza restrittiva che gli impediva di avvicinarsi alla sua scuola, la Wilson’s Hospital della contea di Westmeath nell’Irlanda centrale. La colpa iniziale, che risale allo scorso maggio e che ha dato origine al procedimento disciplinare della scuola e poi alla decisione del tribunale, è stata il categorico rifiuto di rivolgersi a uno studente transcol pronome che pretendeva ...

