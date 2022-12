Il mondo si dondola sull’orlo della recessione Cosa ci dicono per il nuovo anno gli indici economici?

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Sasa Post, giornale indipendente in lingua araba con base in Egitto, ha raccolto le previsioni economiche per il 2023 e le ha analizzate alla luce dei dati del 2022 e dei fattori che stinfluenzando la situazione mondiale, provando a rispondere alle domande che assillano sia i governanti che i cittadini. Prezzo del petrolio, prezzo delle fonti energetiche, prezzo dei beni alimentari: smetterdi salire? E come rispondergli Stati Uniti alle misure di risanamento interno imposte in Cina? L’Occidente continuerà nel suo gioco masochista delle sanzioni anti-russe? E quante ne soffriri Paesi in via di sviluppo? Oggi l’economia mondiale sta patendo una situazione eccezionale: prima ancora di essersi ripreso dalla pandemia di coronavirus, ilè finito nel turbine del conflitto ucraino, ...