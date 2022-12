Il ministro della guerra russo Shoigu | ' Capodanno speranza per un futuro pacifico' mentre preparano le bombe

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un simbolo di "per un". Ha definito così, l'imminente, ilDifesaSergei. In un intervista televisiva ha fatto gli auguri all'esercito ...

QuiFinanza

La nostra vittoria, come il nuovo anno, è inevitabile', ha dichiarato ilDifesa, Sergei Shoigu , nel suo messaggio di fine anno. Inoltre, il Cremlino ha anche pensato di esentare dall'...Un simbolo di "speranza per un futuro pacifico". Ha definito così, l'imminente Capodanno, ilDifesa russo Sergei Shoigu. In un intervista televisiva ha fatto gli auguri all'esercito russo e ha parlatocomplessità dell'anno che sta finendo: "Il nuovo anno inizia in una ... Covid, boom casi in Cina: arriva l’ordinanza del ministro della Salute In risposta ai ripetuti attacchi missilistici russi sulle città ucraine, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un'ulteriore espansione del sistema di difesa aerea. «Nel nuovo anno, la difesa ...Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un consigliere toscano della Federtennis contro la nuova legge del 2018: i tempi saranno presumibilmente lunghi ...