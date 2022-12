Il messaggio di fine anno del presidente Mattarella Il discorso integrale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Pubblichiamo di seguito ildiche ildella Repubblia Sergioha rivolto alla nazione Unaddietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l’trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. L’elezione deldella Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una ...