Il mago Silvan | Roberto Bolle e la famiglia Orfei tra gli ospiti di Domenica In

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si apre il nuovo anno in compagnia del programma condotto da Mara Vinier su Rai 1. Per la musica ci sarà la Rettore e Bobby Solo ROMA –1 gennaio, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 16^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gliche interverranno in studio per intrattenere ed augurare un felice anno a tutto il pubblico. In apertura il grande illusionista e prestidigitatoreproporrà una delle grandi illusioni che lo hanno reso famoso nel mondo. A seguire Paolo Fox avrà il compito di illustrare quelle che sono le sue previsioni, segno per segno, per l’anno appena iniziato. Stefanoporterà nello studio l’eccellenza dell’arte circense grazie a dei numeri di grande spettacolarità ...

