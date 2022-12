Il governo Meloni smentisce ogni critica e batte i gufi quattro a zero

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Oggi si chiude il 2022 e una cosa, prima dell'inizio del nuovo anno, la possiamo dire: icontro ile l'alleanza di centrodestra (Lega, FdI e FI) hanno perso. Le litanie tentate sono state parecchie. In molti, dalle opposizioni, hanno evocato il rischio di un esercizio provvisorio e invece la maggioranza ha approvato la legge di bilancio entro i tempi necessari. Altri hanno «tifato» per una bocciatura della manovra da parte dell'Ue ma anche questa non c'è stata. Altro argomento usato per la macumba contro ilè stato poi il tema dell'immigrazione. Da più parti è stato sollevato il dubbio che il, nel suo tentativo di coinvolgere maggiormente gli altri Paesi europei nell'accoglienza dei migranti che sbarcano via mare, avrebbe fallito. Per un po' i ...