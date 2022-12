Il futuro nello Spazio tra sfruttamento minerario lunare e Dna

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’estrazione dei minerali lunari sarà presto in procinto di essere avviata? La National Aeronautics and Space Administration progetta di costruire una base. Cosa li rende così ansiosi verso tale nuovo traguardo? Rispetto al vasto universo, gli esseri umani sono indubbiamente meno che granelli di sabbia. Pur se l’esplorazione delloè stata effettuata per più di mezzo secolo, i corpi extraterrestri su cui gli umani hanno messo piede sono limitati alla luna che è la più vicina alla terra. Inoltre, solo gli Stati Uniti d’America hanno raggiunto l’allunaggio con equipaggio e c’è ancora molta strada da fare per l’esplorazione umana dello. Al contempo, nei recenti anni, l’attività di esplorazione spaziale da parte della Repubblica Popolare della Cina si è gradualmente estesa. Il campionamento, la ...

