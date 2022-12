"Il dito medio in Aula Vi spiego tutto". Ora il grillino si difende

Adnkronos

Le tensioni maggiori si sono registrate tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, con l'immagine simbolo delalzato dal pentastellato Marco Pellegrini. Decreto rave, è bagarre alla ...... cercando di fare tutto il possibile per rispettare le regole presenti, ogni volta finisce al centro di sorpassi e di "sceneggiate" tipo soggetti che si sbracciano, alzano il famoso(l'... Camera, tensione in Aula: dito medio in primo piano - Video Il deputato Pellegrini, beccato mentre faceva il gestaccio alla Camera, accusa il centrodestra: "Stavo spiegando ciò che stava accadendo. C'era il caos, dovevamo fare chiarezza" ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...