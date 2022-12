Il discorso in piedi | le bandiere e l' albero | così Mattarella ha parlato agli italiani

ilGiornale.it

E' durato 16 minuti ildi fine anno del Presidente della Repubblica. Il presidente Mattarella ha parlato in, nel suo studio. Da una parte, le bandiere d'Italia e dell'Unione europea e lo stendardo ...Ma un susseguirsi di eventi hanno portato il presidente della Repubblica ad accettare la rielezione per un secondo ciclo, che lo porta al suo ottavo. In, nella sala della Musica, con ... Il discorso in piedi, le bandiere e l'albero: così Mattarella ha parlato ... Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimane in piedi, per il terzo anno di fila, per rivolgere i suoi auguri agli italiani. Il ...Si è concluso il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In diretta televisiva il Presidente ha parlato di un 2022 ricco di cambiamenti, ...