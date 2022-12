Il discorso della normalità

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nel messaggio di fine anno di Mattarella non c'è l'allarme democratico ma l'elogio dal sapore moroteo di una democrazia inclusiva e funzionante eCostituzione, come regole da conservare e programma da attuare. La sfida rivolta alla politica è sulla visione, per non essere schiacciati dall'emergenza