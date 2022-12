Il derby frena il Barcellona | solo pari con l' Espanyol | niente vetta solitaria

Calcio in Pillole

Il 2023 lo cominceranno appaiate in vetta. Il Barcellona casca nella trappola emotiva del, senza rispondere a tono alla vittoria del Real Madrid. Tutta una questione di nervi, dopotutto, perché il campo ha espresso senza mezzi termini il dominio blaugrana su un Espanyol i cui meriti ...Messi - Maradona ilinfinito. Ne parla anche Carlo Ancelotti prima della sfida del Real Madrid contro il Valladolid. 'Non so se Messi sia il migliore della storia. In ogni epoca ci sono stati giocatori molto forti. ... Liga, il Barcellona frena nel Derby. L’Espanyol resiste e tiene l’1-1 L' attaccante del Barcellona Robert Lewandowski domani in campo nella partita del 15 ° turno della Liga con l'Espanyol, nonostante squalifica di tre giornate. Il Barcellona ha presentato ricorso al… L ...Finisce 1-1 il derby di Barcellona tra i blaugrana e l’ Espanyol nella quindicesima giornata della Liga. La squadra di Xavi mantiene la vetta della classifica ma a parimerito con il Real Madrid, entra ...