Il decreto Rave è legge Ora basta devastazioni con la scusa dei raduni

Corriere della Sera

a parte, il suo primo provvedimento in questi due mesi da ministro è stato questoimmigrazione. Pensa davvero che i 100.000 migranti in arrivo siano una vera emergenza per l'..."Inserire le norme anti - Covid nelsuinon è stata la scelta migliore". Licia Ronzulli, presidente dei senatori di FI, boccia nel metodo la decisione del governo, ribadendo nel merito il suo no al reintegro dei medici no - ... Decreto rave, via libera alla Camera dopo la bagarre nella notte tra insulti e dito medio "La sinistra predica solidarietà e accoglienza sulle agenzie di stampa, ma poi appena decidiamo di far sbarcare i migranti irregolari in tutti i ...La firma del Presidente della Repubblica in calce al decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, ma per tutti ormai noto come 'dl rave', arriva ...