Il cordoglio di Mattarella per la morte di Ratzinger | Ha segnato la vita della Chiesa L' Italia perde un pastore

Avvenire

'Ha testimoniato ripetutamente un profondo affetto, unito al sincero attaccamento per quell'immenso patrimonio di cultura intimamente legato alle radici e alle tradizioni cristiane del nostro paese'. ...Si moltiplicano i messaggi dida ogni parte del mondo per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Aveva 95 anni. Sergio. 'La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia. La sua dolcezza e la ... Mattarella: «Lutto per l'Italia, seguire suo esempio» "Desidero unirmi ai sentimenti di profonda commozione degli italiani nel porgere a Vostra santità le espressioni del sincero cordoglio".Funerali nel segno della semplicità, come da volontà di Papa Ratzigner. Giovedì 5 gennaio alle 9.30 la cerimonia ...