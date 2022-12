Il 2022 politico | dalla campagna elettorale al governo Meloni fino ai provvedimenti su rave | migranti e il pos Il videoblob terza parte

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lae ultimadel raccontodelha una protagonista assoluta: Giorgia: è la leader di Fratelli d’Italia a capitalizzare i consensi per trionfare alle elezioni. Del resto ha avuto vita facile, con la Lega e Forza Italia ridotte ai minimi termini, il Pd totalmente inconsistente e il cosiddetto terzo polo più impegnato a tirare bordate verso sinistra non c’è stata molta partita. Dopo unainsolita, combattuta sotto il caldo sole d’agosto, è lei la prima donna premier della storia italiana. Nel suo discorso alle Camere promette di voler scardinare i pronostici, di voler continuare ad essere “underdog“, ma i primi atti delvanno esattamente nella direzione attesa. Pronti via, un...

Questopasserà alla storia per qualcosa di più grande delle polemicucce italiane o delle incertezze del governo Meloni. C'è la straordinaria resistenza ucraina, innanzitutto, in prima ...Il cordoglio internazionale su tweet Il mondointernazionale saluta Papa Ratzinger; lo ha fatto il cancelliere tedesco Olaf Scholz con un tweet in cui scrive : "In quanto #Papa "tedesco", #... Artisti, politici e sportivi: i volti noti a Parma nel 2022 "Il mio augurio per il prossimo anno è quello di un'Italia protagonista in una Europa che dovrà diventare più forte, con una politica estera e una politica di ...A Palazzo Chigi, Mario Draghi prosegue la sua missione da economista-stratega al servizio del Paese. Il 10 maggio vola a Washington per incontrare il ...