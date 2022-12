Il 2022 della politica | l’inverno caldo | dalla rielezione di Mattarella alle tensioni politiche per la guerra in Ucraina Il videoblob prima parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) C’era una volta, in un tempo lontano, un presidente del consiglio di nome Mario Draghi… Fuor di scherzo ilè stato un anno talmente intenso e ricco di avvenimenti da un punto di vista politico che quest’anno non ci siamo accontentati di dedicare un soloallanostrana. Non ci siamo accontentati nemmeno di farne due, ci siamo spinti oltre: siamo arrivati a tre. Tre capitoli di una saga degna del più fervido sceneggiatore: protagonisti che scompaiono, eroi che si immolano, antagonisti che tramano, ribaltamenti di fronte e battaglie a suon di dichiarazioni. Sidel presidenteRepubblica Sergio, che nonostante avesse esplicitato di non voler concedere il bis, ha dovuto accettare per amor patrio. ...