Il 2022 della politica | la crisi del Movimento e la fine del governo Draghi Il videoblob seconda parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il secondo capitolosagadelprende le mosse dagli strascichi dell’elezione del presidenteRepubblica. Da tempo il5 Stelle coltiva un’anima critica al proprio interno, una voce di dissenso che si esprime pubblicamente. Luigi Di Maio invoca fin da gennaio la necessità di un chiarimento. Parallelamentela battaglia legale che mina la leadership di Giuseppe Conte. Ilè costretto a compiere una serie di passi formali, a ripetere votazioni per legittimare pienamente la figura dell’ex premier. Un5 stelle che appare indebolito, in continuo avvitamento su sé stesso. Un invito a nozze per gli avversari politici che non mancano di mettere il dito nella piaga, sperando di indebolire quella che al ...