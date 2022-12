Il 2022 ci lascia profonde radici di concretezza e speranza

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Neppure quest'anno Babbo Natale è riuscito a ripulire Roma dai rifiuti. E per quanto sappiamo che né lui né i miracoli esistano, continuiamo ad aggrapparci alle speranze che per il 2023 (e fino almeno al 2025) rispondono finalmente a qualcosa di concreto: termovalorizzatore. Se ilci hato qualcosa credo sia proprio il superamento della generica. Siamo tornati a sperare (e quindi a credere) in atti e azioni concrete. Guardiamo all'Ucraina, a questo conflitto iniziato il 24 febbraio che per mesi ci ha spinto tutti a invocare una pace senza sapere però da chi e come poterla perseguire. Persino l'Onu si è colpevolmente mossa con diverse settimane di ritardo. Ora - purtroppo a quasi ormai un anno dall'invasione di Putin possiamo confidare (tra l'altro) nel ruolo della Cina e in un impegno non più scomposto della ...