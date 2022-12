I travestiti di Lisetta Carmi | fotografie che segnano un’epoca del Novecento

(Di sabato 31 dicembre 2022) Erano i viottoli del centro storico di Genova cari a Fabrizio De André dove un tempo avevano vissuto gli ebrei, tanto che una piazzetta di quello spicchio della città ligure si chiamava piazza degli Ebrei e finché dopo il settembre 1943 non arrivarono i nazi a cassarne il nome. Destinata a diventare la più grande fotografa italiana,(nata nel 1924, morta il 5 luglio 2022) aveva poco più di quarant’anni la notte di Capodanno del 1965 quando dopo aver percorso uno di quei viottoli entrò in una casa dove sostavano alcuni dei personaggi ai quali l’ex ghetto era divenuto campo di vita e di azione. Ossia “i”, uomini che vestivano e si atteggiavano da donne, uomini che con tutto il loro essere si sentivano donne e si volevano donne e che si prostituivano perché altri sbocchi di che vivere la società italiana del ...

Nella sua rubrica settimanale sul Corriere 7 Roberto Saviano sceglie una foto scattata a Genova dalla fotografaCarmi, tratta dal suo libro I. "Ritrae la Cabiria mentre è in strada,...CARMI, I- FOTOGRAFIE A COLORI (CONTRASTO, PP 160, 94 FOTOGRAFIE, EURO 39,00). A cinquant'anni dalla pubblicazione e a pochi mesi dalla scomparsa dell'autrice torna 'I. ... Esce per Contrasto la nuova edizione de I travestiti di Lisetta Carmi Travestiti, invertiti pederasti… queste le definizioni più ... “Ho imparato che la libertà si può fotografare”, era solita dire Lisetta Carmi. Ma non era così facile ci voleva il suo sguardo che aveva ...Pubblicato nel 1972, il photobook I Travestiti fece scalpore e sparì dal mercato. Oggi è di nuovo nelle librerie e si afferma come caso editoriale ...