I 10 personaggi dell’anno 2022 secondo Novella2000 it

La Repubblica

...sorpreso per come sono entrati in contatto con i loro...britannico ha interpretato uno dei nostri "cattivi" preferiti'...ha interpretato uno dei nostri "cattivi" preferitie, ...Il vero top playersi chiama La stranezza . Il film ...di paese seguita da Pirandello e il fantasma di Seiin ... Il musicologo parmigiano Marco Capra segnalato fra i personaggi dell’anno