Gollini | futuro di nuovo in Premier League? Le ultime

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ildipotrebbe essere lontano dalla Fiorentina, per lui possibile ritorno in? Su lui gli occhi del Wolverhampton Ildipotrebbe essere lontano dalla Fiorentina, per lui possibile ritorno in? Su lui gli occhi del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra inglese sarebbe interessata al portiere viola. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel campionato inglese dopo l’esperienza con il Tottenham. Situazione ancora tutta in divenire perché servirà l’ok alla cessione della Fiorentina e poi l’accordo tra gli inglesi e l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

