Gli auguri del sindaco Gori | “Ricordiamoci di chi ha più bisogno”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Bergamo. “I mieidi Buon Anno a Bergamo e ai bergamaschi”, questo il testo che accompagna il video postato nella giornata di sabato 31 da Giorgiodi Bergamo, per tracciare un bilancio del 2022 e per augurare un anno speciale, quello del 2023. Il primo cittadino del capoluogo, scorre velocemente i dodici mesi che ci siamo lasciati alle spalle, puntando l’attenzione su quanto fatto, in tutti i settori, da parte dell’amministrazione. Poi allarga lo sguardo e racconta di un anno, quello nuovo, che vedrà tutta la città e la provincia protagoniste del grande appuntamento con la Capitale della Cultura.

Avvenire

Certo è che il mancato messaggio diper Natale all'hair stylist ha fatto molto scalpore. In ...spettacoli hanno visto come scenario Galleria Umberto, Maschio Angioino, piazza del Plebiscito ...L'anno che verrà 2022:ospiti della serata Per la parte comica de L'anno che verrà pare che ...Se un anno fa la notizia più letta in assoluto riguardava il lavoro, con la chiusura del sito della Caterpillar (che ricordiamo si è salvata), anche il 2022 ha visto la preoccupazione di quasi 37mila ...MONTORIO AL VOMANO – In occasione degli auguri per il nuovo anno, il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante, ha inaugurato una targa di marmo, posta nell’atrio del Municipio davanti alla ...