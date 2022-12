Gli allenamenti riprendono il 5 gennaio | per la prima di ritorno al Liberati ci sarà l’Ascoli

(Di sabato 31 dicembre 2022) Lasquadra si è allenata questa mattina all’antistadio Giorgio Taddei.Gliriprenderanno nel pomeriggio del 52023. Il prossimo impegno ufficiale dei rossoverdicon, domenica 15alle 16.15, in occasione dellagiornata didi Serie BKT. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

