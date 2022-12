Giustizia civile | che pasticcio | ecco l' eredità di Draghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il danno ormai c'era, e dunque il fatto che l'entrata in vigore della riforma del processosia stata anticipata cambia abbastanza poco. I cittadini ne subiranno i pessimi effetti un po' prima - in parte il prossimo gennaio, in parte a fine febbraio - e buonanotte. Resta però il giudizio pesantemente negativo sulmesso insieme da Marioe dalla ministra Cartabia. I quali si sono incomprensibilmente affidati alle indicazioni di chi con ogni evidenza non ha la più pallida idea di che cosa sia un processo o, se ce l'ha, ce l'ha sbagliatissima. Lanon è materia da prima pagina, come invece quella penale, ma più di quella penale interessa la vita dei cittadini che, fortunatamente, hanno più spesso a che fare con una bega familiare che con uno stupro o un omicidio, con ...