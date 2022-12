Giulia Salemi | il twerk su TikTok con Alfonso Signorini scatena gli hater | «Peggio di un film horror»

Liberoquotidiano.it

Con lui, a sorpresa, sono spuntati fuori i due opinionisti del programma: l'ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la compagna,. A quanto pare il rapporto tra il ...Oro e paillettes Come si fa a brillare più di tutti il 31 dicembre Con i lustrini!è una dea in un abito animalier di Roberto Cavalli . Con due spacchi esagerati e i riflessi oro, il ... Alfonso Signorini, "mi sta rovinando": frecciatina a Giulia Salemi Alfonso Signorini sbarca su TikTok a suon di like grazie al contributo dei Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il conduttore del Grande Fratello Vip si improvvisa rapper e diventa “Young Signorino”. A ...Alfonso Signorini sbarca su TikTok e conquista follower e consensi anche grazie alla speciale partecipazione di Giulia Salemi.