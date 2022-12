Giroud-Milan | l’agente allo scoperto | lo ha detto sul rinnovo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 31 dicembre 2022) In casatiene banco il futuro di Olivier, alle prese con la trattativa per ildel contratto. Secondo quanto riferito da Sportitalia, al momento ci sarebbe distanza tra le parti in merito all’ingaggio, con l’attaccante francese che chiede lo stesso ingaggio di Origi. Foto: Gettyagente: “” In esclusiva ai microfoni di Sportitalia,di OlivierMichael Manuello ha preferito non commentare gli ultimi rumors sul. “Non commento con i media le discussioni che ho in corso con i club”.