Gianluca Vialli è grave | “Ha sofferto tanto” | le parole che non avremmo voluto sentire | il dramma tra le lacrime

(Di sabato 31 dicembre 2022) Marino Bartoletti ha parlato die si è commosso raccontando delle sue condizioni attuali. Ne ha parlato a Oggi è un altro giorno, intervistato da Serena Bortone, che gli ha chiesto die di come stesse. Purtroppo Bartoletti non ha retto ed è scoppiato.non sta bene: ce lo dice Marino Bartoletti tra le, ricordando il giocatore al quale èlegato. È successo a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, quando il giornalista ha risposto alla domanda “Come sta?” della conduttrice. Nel mondo dello sport c’è molta preoccupazione dopo la notizia della malattia. Marino Bartoletti non ha parlato molto dell’amico: l’emozione era troppa. L’intero mondo calcistico e ...

Newsby

sta giocando la sua partita più importante: quella contro un tumore al pancreas che lo tormenta ormai da qualche anno. Ricoverato in una clinica a Londra, l'ex capitano della Juventus ...Proprio per questo, da qualche giorno è di nuovo al Royal Marsden Hospital di , la clinica che seguedall'inizio della . E, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi la visita della mamma ... Gianluca Vialli: la moglie, le figlie e il padre miliardario Tomas Brolin, ex attaccante del Parma degli anni novanta, ha elogiato i suoi avversari in Serie A, tra cui Mancini e Vialli della Sampdoria Tomas Brolin, ex attaccante del Parma degli anni novanta, ha ...L’ex centravanti della Sampdoria è sempre ricoverato a Londra, mentre il mondo del calcio e i suoi fan lo supportano a distanza ...