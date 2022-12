“GF Vip 7” | Luca Salatino dopo l’addio al reality esce fuori la verità sul suo passato

Leggi su tvzap

(Di sabato 31 dicembre 2022) News tv. “GF Vip 7”,alracconta il suoha deciso di ritirarsi dal gioco e tornare alla sua vita di tutti i giorni. Esperienza televisiva conclusa per lo chef romano ed ex volto di Uomini e Donne. Un ritiro prevedibile in fondo, alla luce della profonda nostalgia cheha avvertito in merito alla distanza dalla fidanzata Soraia. Pocoaver preso la decisione di salutare i compagni di avventura,ha concesso qualche rivelazione inaspettata sul suoal settimanale Chi di Alfonso Signorini.Leggi anche –> “GF Vip 7”, in arrivo nuovi ingressi: svelato il primo nome “GF Vip 7”, ...