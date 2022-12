“GF Vip 7” | in arrivo nuovi ingressi | svelato il primo nome

(Di sabato 31 dicembre 2022) News tv. . La settimana edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di continuare a regalare grosse emozioni al pubblico di Canale 5 anche il prossimo anno. Con l’del 2023 nella casa più spiata d’Italia potrebbero arrivare. I Vipponi già in gioco potrebbero dover far spazio ainquilini, che molto probabilmente andranno a smuovere gli equilibri che si sono creati negli ultimi mesi. In modo particolare è statoquello che potrebbe essere uno deiinquilini da gennaio. Guai inper Antonella Fiordelisi.Leggi anche –> “GF Vip 7”, lo staff di Nikita Pelizon furioso: “Andremo per vie legali” Previsti per il 2023nella casa del GF Vip 7. Da quando il reality show è ...

Blog Tivvù

Grande Fratello, concorrente rivela: 'Ho capito quale fosse la punizione quando sono arrivate ... poi l'delle feste di Natale e Capodanno, hanno fatto cambiare totalmente idea al ...Al momento non ci sarebbe nulla di confermato ma il suo possibile ingresso nella Casa del GFcon l'del nuovo anno non sarebbe affatto da escludere e lo stesso Gianluca si sarebbe detto ben ... Gianluca Benincasa, ex di Antonella nuovo concorrente del GF Vip Ogni anno nuovo, si sa, si spera sempre nell'arrivo di qualche novità. Ancora non siamo certi cos'abbia in mente il 2023 per tutti noi, ma una piacevole novità è già certa: diversi tra i più celebri v ...Gf Vip 7, è ancora scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese: “Paraclo e senza pale” Dopo la lite con Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese si è reso… Leggi ...