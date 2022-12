Genoa | sogni di Serie A

Leggi su seriea24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Palermo-Cagliari 2-1Il Palermo torna a vincere al Barbera superando 2-1 un Cagliari che proprio non riesce a trovare continuità. Dopo un buon inizio dei sardi in campo si vede solo la squadra di Corini che legittima il successo con il nono gol stagionale di Brunori (rigore) e Segre; in pieno recupero accorcia le distanze Pavoletti. Al 10? pericoloso il Cagliari con Pavoletti che però spreca tutto e non trova la porta di testa dopo un bel cross da destra di Makoumbou. Al 22? è ancora Pavoletti a sprecare tirando alto da ottima posizione. Poi il Palermo prende le misure e comincia ad affacciarsi verso la porta avversaria fino a sbloccare il match al 37? su calcio di rigore concesso per un fallo in area di Nandez ai danni di Stulac; il bomber Brunori trasforma (dopo due errori di fila dal dischetto) festeggiando nel migliore dei modi la convocazione di Roberto Mancini per lo stage in ...