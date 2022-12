Francia | Deschamps resterà alla guida della Nazionale Le Parisien

(Di sabato 31 dicembre 2022) La storia di Didiersquadra francese dovrebbe continuare. C’è la volontà dell’allenatore dei Blues e laFedercalcio francese di continuare l’avventura, anche se il rinnovo dell’allenatorenon è ancora ufficiale. Lo scrive Le. La formalizzazione del contratto potrebbe avvenire all’inizio di gennaio,prima assemblea federale dell’anno, il 7 del mese, o anche più avanti. La tendenza è quindi chiaramente ottimista per il futuro di Ct, ma non c’è urgenza di firmare un nuovo contratto. L’inizio delle qualificazioni a Euro 2024 non avverrà fino al 25 marzo con il ricevimento dell’Olanda allo Stade de France. Le discussioni intorno al suo contratto attualmente si concentrano molto di ...

Liberoquotidiano.it

Didierè vicino a firmare il rinnovo di contratto da ct della, dopo essere arrivato in finale, poi persa contro l'Argentina, nell'ultima edizione dei Mondiali. È quanto riporta Le Parisien ...Si fanno male Pogba, Kanté e Benzema Nessun problema, ci sono Tchouameni, Camavinga e Thuram, splendidi ventenni di unache continua a non temere il futuro. Quando infatti un domani, o chiunque sarà il ct, non potrà contare su quest'ultimi, si volterà verso la panchina e vedrà facce ancora più giovani. Francia, accusa atroce a Deschamps: "Perché lo hai fatto" Nonostante un suo recupero per la fase a eliminazione diretta sembrava possibile, al punto che, mentre la Francia giocava, lui scendeva in campo a Valdebebas, disputando le amichevoli con il Real, ...Didier Deschamps è vicino a firmare il rinnovo di contratto da ct della Francia, dopo essere arrivato in finale, poi persa contro l’Argentina, nell’ultima edizione dei Mondiali. È quanto riporta Le ...