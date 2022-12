Francesco Totti festeggia il Capodanno a Miami con Noemi Bocchi e le figlie Chanel e Isabel. Perché questo viaggio ‘last minute’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) “” può sembrare il titolo (o forse lo è?) di uno dei cinepanettoni diretto dai fratelli Vanzina, ma stavolta i vanziniani protagonisti sono reali. Ed è un misto tra vita reale e social, per giunta.in compagnia della fidanzatae delleha deciso dire l’arrivo del nuovo anno lontano da occhi indiscreti (si fa per dire). La famiglia allargata è stata avvistata ieri mattina a Fiumicino pronta a imbarcarsi per l’America. Unche i ben informati definiscono “last minute”. Questione di giorni dunque e il Pupone dovrebbe rientrare nella Capitale in vista del primo anniversario della nuova storia d’amore. ...