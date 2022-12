FOTO Gaia Sabbatini cambia look per le feste Pantaloni di pelle | parrucca bionda e travestimento da Eva Kant…

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022)si è tolta delle soddisfazioni importanti nel 2022. Su tutte la qualificazione per la finale raggiunta nei 1500 metri agli Europei di atletica e, soprattutto, l’oro con la staffetta mista nella rassegna continentale di corsa campestre disputata a Venaria Reale. Una rimonta sensazione che è rimasta nell’immaginario collettivo e che vi riproponiamo al seguente link (VIDEO). In una recente intervista concessa a Radio Sportiva, la 23enne abruzzese ha dichiarato di voler ulteriormente alzare l’asticella nel 2023: l’obiettivo dichiarato sarà l’atto conclusivo dei 1500 metri ai Mondiali. A quel punto la nativa di Teramo andrebbe considerata a tutti gli effetti nel gotha internazionale del mezzofondo veloce. Per presentarsi pronta ai grandi appuntamenti del prossimo anno, nel novembre scorso l’azzurra si è recata in Kenya per svolgere un periodo ...