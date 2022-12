Forum delle Associazioni socio sanitarie | il messaggio di Aldo Bova per il Papa emerito

Servizio Informazione Religiosa

...artificiale nei nostri feed al fine di suggerirci video di sconosciuti al postofoto degli ... e prima ancora era MySpace, ed erano soprattutto i, i blog, anche le enormi stanze di chat ..."Ilassociazioni sociosanitarie unisce la sua voce alle tante che si levano per esprimere amore e gratitudine nei confronti di Papa Benedetto XVI, assicurando per lui la preghiera di tutta la ... Benedetto XVI: Bova (Forum sociosanitario), "assicuriamo la ... Il Professore Aldo Bova, Presidente del Forum delle Associazioni Sociosanitarie con sede in Roma, c/o Associazione Medici Cattolici Italiani, via ...Nuovo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. L'ex di Belen Rodriguez: 'Il tuo parere per me conta meno della carta igienica' ...