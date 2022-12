Fiorentina | Italiano ha le idee chiare | il colpo di gennaio sarà in attacco

(Di sabato 31 dicembre 2022) Laalle prese con il nodo esterno: dal mercato diarriverà una nuova pedina inDal mercato dilaverosimilmente uscirà con una pedina in più in, visti i recenti problemi fisici di Sottil e Nico Gonzalez ha necessità di un nuovo elemento offensivo in modo da favorire le rotazioni, visto che in particolar modoe febbraio saranno mesi carichi di appuntamenti. E lenon mancano di certo, con Boga attenzionato speciale da parte della dirigenza viola. LE– Nei giorni scorsi a Firenze il nome di Brekalo è tornato a rimbalzare con una certa insistenza, ma il Monza ha deciso di anticipare la concorrenza. Per questo Boga, in uscita ...

Fiorentina.it

Dopo più di 130 gol in carriera tra Sampdoria,, Empoli, Bari e Brescia (con una breve ... irlandese, naturalizzato, ma è anche una storia di possibilità, di speranza, di resilienza, ......dell'Argentina di Messi è tempo di tornare in campo e riprendere il massimo campionatodi ...sconfitta del Napoli di Maradona avvenne proprio il 4 gennaio 1987 nel match contro laal ... Fiorentina: ritorno in Europa punto di partenza. Obiettivo crescere con Italiano Il campionato di Serie A è ormai alle porte, mercoledì 4 gennaio andrà in scena la sedicesima giornata del torneo. Dopo quasi due mesi la situazione non sarebbe cambiata poi tanto. Paredes e Di Maria, ...FIRENZE - Domani è il giorno in cui torna a Firenze uno dei protagonisti assoluti del Mondiale da poco concluso, in scia alla ottima parte di stagione vissuta in viola da agosto a novembre: Sofyan Amr ...