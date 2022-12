Figuraccia con il Psv | Pioli e Maldini revocano il giorno di riposo | Milan oggi in campo

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il 2022 delnon è ancora finito. Dopo la brutta figura rimediata ieri in amichevole contro il Psv, Stefanoha deciso di revocare illibero concesso precedentemente alla squadra e ha deciso, con l’avallo della società, di richiamare tutti all’ordine e di far svolgere un altro allenamento in questo 2022. A riferirlo è Sky Sport. La brutta prova di ieri contro gli olandesi ha fatto scattare un campanello d’allarme anche tra i tifosi in vista della ripresa del campionato che avverrà mercoledì 4 gennaio alle ore 12:30 in casa della Salernitana. SportFace.