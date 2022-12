(Di sabato 31 dicembre 2022)saluta il 2022 condividendo su Instagram un primo piano del suo sedere. La "pesca" sinistra in bella vista grazie agli slip indossati come se fossero un perizoma e alle spalle le montagne., in compagnia di...

Today.it

Ricordo che chiamai Franco Battiato che mi disse che forse era meglio non farlo perché (e ne... Come altri colleghi per i loro figli, penso a Baglioni,, Jovanotti, ho voluto scrivere per ...X Factor 2022: Dargen gela'Sei il re della monotonia'. Ambra perde il primo live Valeria Marini, a 'Da noi...a ruota libera' si scaglia conto Malgioglio: 'Ci sono rimasta malissimo' La ... Fedez, imita Chiara Ferragni e mette il lato b in mostra. Poi aggiunge: "Ho un gran bel cu*o" Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, mostra le unghie smaltate diventando il simbolo contro gli stereotipi di genere.Fedez sta bene. E' lui stesso a dirlo in un'intervista al Corriere della Sera, per promuovere l'edizione speciale di Lol Xmas Special, una sola puntata su Prime Video che ...