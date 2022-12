Eurolega | la Virtus Segafredo Bologna stende il Fenerbahçe Beko Istanbul trascinata da un super Belinelli nell’ultimo quarto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Latorna alla vittoria infacendo il colpaccio contro ilper 92-88. I bianconeri salgono così ad un record di 7-10, avvicinandosi ulteriormente alla zona playoff in una classifica cortissima. Il top scorer dei felsinei è stato un(18 punti), seguito da Jaiteh (14 punti e 7 rimbalzi), Mannion (13 punti), Weems (12 punti), Shengelia (11 punti) e Mickey (11 punti). Avvio sprint dei bianconeri che sfruttano un ispirato Mannion in cabina di regia e un solido Shengelia sotto i tabelloni per cercare il primo allungo sul +5, ma Kostas Antetokounmpo sotto i tabelloni e una bomba di Wilbekin tengono l’equilibrio (9-7). Successivamente, Wilbekin e Calathes con le loro ...

... Sergio Scariolo (9), dopo aver vinto l'EuroCup con laBologna, centra il suo quarto titolo ...(5.5) che torna almeno a vincere lo scudetto del basket ma non riesce a sfondare nell'; e la ...Il successo sui turchi è il settimo in questaper laBologna, che resta così davanti all' Olimpia Milano ed è a una sola vittoria di distanza dalla zona ...VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FENERBAHCE ISTANBUL 92-88 (23-25; 46-46; 65-68) Con una prova commovente per applicazione e intensità la Virtus – pur incerottata (fuori Hackett, Cordinier e Ojeleye) – si p ...È il momento del derby d’Italia tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, una sfida arrivata alla sua 193ª edizione ...