Enzo Fernandez e la clausola | il Chelsea pronto a fare sul serio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilha messo gli occhi e le mani sudel Benfica, i Blues sarebbero disposti a pagare anche laIlha messo gli occhi e le mani sudel Benfica, i Blues sarebbero disposti a pagare anche la. Secondo quanto riportato da Metro, la squadra inglese potrebbe mettere sul piatto i 120 milioni necessari per strappare il neo campione del Mondo alla folta concorrenza. L’argentino e i portoghesi avrebbero già detto ok al trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

, giocatore del Benfica, è stato protagonista della trionfale avventura in Coppa del Mondo dell'Argentina, e al momento si parla molto di un suo trasferimento a gennaio. Il 21enne è ...BRIZUELA SU- Daniel Brizuela è stato uno degli artefici del nuovo progetto di crescita del River Plate . Capo dell'area scouting della Casa Blanca per più di 6 anni, Brizuela ha contributo alla ... ESCLUSIVA TMW - Enzo Fernandez-Milan, Guastadisegno: "Sì, la scorsa estate fu davvero vicino..." A TMW ha parlato Martin Guastadisegno, procuratore che fece da intermediario per l'Italia nelle trattative tra Enzo Fernandez e alcuni club italiani interessati all'argentino. Sul talento del Benfica… ...Uno dei maggiori protagonisti del successo Mondiale dell’Argentina, è stato senza dubbio Enzo Fernandez. Ma quando hai giocatori di alto livello il rischio di perderli c’è e bisogna essere pronti” Ora ...