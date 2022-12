Il Sole 24 ORE

... ma le misure in atto non sono riuscite a fermare l'escalation delle materie prime e dell'. ... "Molte strutture riapriranno a. Buoni i risultati per chi ha lavorato " afferma il ...Stanno perdendoe potenziale industriale. Stanno perdendo le basi finanziarie dello stato. ... Tutto perché ini politici americani ed europei possano dire: "Abbiamo fatto tutto il ... Energia, a primavera nuovo calcolo bollette: chi meno consuma meno paga In vista di una programmazione e un riordino di più ampio respiro l’esecutivo sta pensando di individuare un nuovo meccanismo di calcolo delle bollette che tuteli le fasce protette e incentivi il risp ...Con gli Agrichef alla scoperta delle produzioni tipiche legate al territorio, protagoniste del Cenone di San Silvestro ...