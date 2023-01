Il Sole 24 ORE

Per tutta ladel 2022, l'Ue e la Commissione europea hanno dimostrato la loro forza ... con particolare attenzione all'pulita, compreso l'idrogeno. L'incontro ha anche permesso di ......meno l'non solo se rientri in una famiglia che è a basso reddito. Ma anche se risparmi con l'efficienza. Ecco come l'Esecutivo di centrodestra, probabilmente già entro la prossima, ... Energia, a primavera nuovo calcolo bollette: chi meno consuma meno paga Paghi meno l’energia non solo se rientri in una famiglia che è a basso reddito. Ma anche se risparmi con l’efficienza. Ecco come l’Esecutivo di centrodestra, probabilmente già entro la prossima ...Quali messaggi contiene l’ultima telefonata tra Vladimir Putin e Xi Jinping, con cui i due leader hanno concluso il 2022 Il rapporto fra le ...