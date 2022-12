Elettra Lamborghini incanta tutti con l’abito rosso ma un dettaglio non sfugge

leggo.it

& LOLA INDIGO Caramello 24 ANNALISA Bellissima 25 LAZZA FEAT. TAKAGI & KETRA Panico 26 ELISA O forse sei tu 27 CAMILA CABELLO FEAT. ED SHEERAN Bam Bam 28 KUNGS Clap Your Hands 29 ...... terzo un altro brano della scorsa estate " Caramello " di Rocco Hunt e. Il creator Jack Nobile ha spopolato nella categoria Shorts (il formato breve di YouTube) con il rompicapo ... Elettra Lamborghini nel mirino degli hater: «Errore di grammatica». Lei zittisce tutti così Elettra Lamborghini è finita al centro di una grossa polemica in quanto accusata di aver commesso un particolare errore di grammatica. Ma l'artista non è rimasta in silenzio e tramite social ha rispos ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...