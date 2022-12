Edoardo Donnamaria lascia Antonella e spiega perché | “Spero sia chiusa definitivamente”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ci risiamo,Fiordelisi ehanno discusso per l’ennesima volta (ormai non si contano nemmeno più le litigate). I due si sono allontanati e adesso fanno parte di schieramenti opposti nella casa del GF Vip. Se l’influencer campana è nel gruppo di Antonino, Daniele, Davide, Dana, Attilio e Sarah, il volto di Forum fa squadra con Oriana, Giaele, Micol, Tavassi e Luca. Nella casa di Cinecittà in diversi si sono chiesti se quello traè solo uno screzio o se è finita (di nuovo). Davide Donadei senza giraci intorno ha fatto la fatidica domanda: “Ma quindi è finita, avete chiuso?“.ha subito risposto: “Sì! Iodi sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare ...

Durante una chiacchierata con(che si è allontanato dalla Fiordelisi), Tavassi ha detto: ' Ma te che c'hai visto Cosa vedi in lei Mi dici che ca**o ce vedi Ti prego dimmelo ...All'epoca l'influencer, seppur con dispiacere, ammise di non essere più innamorata di lui e decise di proseguire la relazione con. Adesso però la storia tra Antonella edsarebbe ... Edoardo Donnamaria e la frase infelice su Antonella Fiordelisi: Ti consolerai, so come sei fatta Dopo l'ennesimo litigio Edoardo Donnamaria ha stuzzicato Antonella Fiordelisi. Il web critica il volto di Forum: 'Basta trattare così la fidanzata' ...Ancora una volta i Donnalisi sono arrivati allo scontro e hanno deciso di non parlarsi per un po’. La miccia è stata la presa di posizione di Edoardo che, dopo aver assistito alla lite tra Oriana e Da ...