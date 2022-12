Edoardo Donnamaria a rischio squalifica | lo “schiaffo” ad Antonella ha scatenato l’ira del web

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nuova lite traedal Grande Fratello Vip Un nuovo scontro traedhail caos sui social poche ore fa. I due sembrano proprio non andare d’accordo nonostante is ostinino a stare assieme. A credere che entrambi sono totalmente differenti anche gli altri ragazzi in casa, che trovano nella L'articolo proviene da KontroKultura.

Fanpage.it

Durante una chiacchierata con(che si è allontanato dalla Fiordelisi), Tavassi ha detto: ' Ma te che c'hai visto Cosa vedi in lei Mi dici che ca**o ce vedi Ti prego dimmelo ...All'epoca l'influencer, seppur con dispiacere, ammise di non essere più innamorata di lui e decise di proseguire la relazione con. Adesso però la storia tra Antonella edsarebbe ... Edoardo Donnamaria e la frase infelice su Antonella Fiordelisi: Ti consolerai, so come sei fatta Nella Casa del GF VIP 7, a breve, potrebbe ricongiungersi la terza coppia di ex, dopo Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia e Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Il fulcro della nuova potenziale ...Dopo l'ennesimo litigio Edoardo Donnamaria ha stuzzicato Antonella Fiordelisi. Il web critica il volto di Forum: 'Basta trattare così la fidanzata' ...