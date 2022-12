E' morto Ratzinger | il primo Papa emerito Addio a Benedetto XVI

Today.it

L'annuncio della morte di Joseph Aloisius, pontefice dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013 (giorno della sua rinuncia al pontificato) è stato dato dal direttore della Sala stampa della ... La Chiesa in lutto: è morto Benedetto XVI. Il Papa emerito, all'anagrafe Joseph Ratzinger, si è spento oggi 31 dicembre all'età di 95 anni. Era malato da tempo. Il 28 dicembre 2022 Papa Francesco aveva lanciato un appello ... Morto il Papa non se ne farà un altro: gli inediti funerali di Benedetto XVI Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae. La notizia è stata data ... Raffinato teologo, grande studioso, uomo timido, sembrava non essere destinato ad un ruolo di guida di tale portata. Ma invece fin dai tempi della ...