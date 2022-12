È MORTO PAPA RATZINGER - I funerali di Benedetto XVI presieduti da Bergoglio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Vaticano si prepara per le Celebrazioni Liturgiche dopo la scomparsa diJoseph. Il 5 gennaio 2023, alle ore 9.30, sul Sagrato della Basilica di San Pietro, il Santo Padre Francesco presiederà la Santa Messa esequiale per il defunto Sommo Pontefice EmeritoXVI. Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l'Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro del Sommo Pontefice Emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione. Nel messaggio sul sito del Vaticano si legge che potranno concelebrare con il Santo Padre: - i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; - gli Arcivescovi e i Vescovi, muniti di apposito biglietto, rilasciato ...

RaiNews

Benedetto XVI aveva 95 anni. È venuto a mancare nel monastero Mater Ecclesiae, dove risiedeva dalla sua rinuncia al ministero petrino. I funerali il 5 gennaio, la salma sarà esposta in San Pietro da ...Francesco ricorda il suo predecessore Benedetto XVI,oggi all'età di 95 anni, usando la categoria della "gentilezza" come "virtù". Lo ha fatto nell'omelia per la celebrazione dei Primi ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegno per riavvicinare gli anglicani e la Chiesa Cattolica romana" - Morte Ratzinger, Carlo III: "Ricordo il suo impegn La morte di Benedetto XVI lascia aperti una serie di interrogativi sulla cerimonia funebre e sul futuro della Chiesa ...Il Vaticano si prepara per le Celebrazioni Liturgiche dopo la scomparsa di Papa Joseph Ratzinger. Il 5 gennaio 2023, alle ore 9.30, sul Sagrato della ...