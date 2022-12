È MORTO PAPA RATZINGER - I funerali di Benedetto XVI il 5 gennaio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Idi Joseph, ilEmeritoXVI, saranno celebrati giovedì 5alle 9:30 in piazza San Pietro. A presiedere la cerimonia saràFrancesco, una notizia che già era filtrata negli scorsi giorni e di cui si era a lungo discusso visto che per la prima volta si registrava la presenza di due Papi nell'era contemporanea. A riferire i dettagli delle esequie è stato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Dal 2, invece, la salma sarà esposta per l'omaggio dei fedeli. IlemeritoXVI aveva ricevuto l'unzione degli infermi mercoledì scorso, al termine della messa nel pomeriggio, nel monastero Mater Eccleasiae in Vaticano alla presenza delle Memore. “Assecondando il ...

Prima di lui occorre risalire a Gregorio XII il 4 luglio 1415, e prima ancora a Celestino V il 13 dicembre 1294, per trovare Papi che avevano fatto una scelta così dirompente - IlEmerito ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali È stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica e il settimo pontefice di nazionalità tedesca. Nelle vesti di Papa, Ratzinger, oltre a numerose visite apostoliche in Italia, ha visitato 21 Paesi in tutti ...I funerali di Joseph Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI, saranno celebrati giovedì 5 gennaio alle 9:30 in piazza San Pietro. A ...