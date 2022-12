È morto Joseph Ratzinger | addio al papa emerito Benedetto XVI Aveva 95 anni Si dimise a febbraio 2013 Fu a Bari il suo primo viaggio da pontefice Funerali il 5 gennaio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilto diXVI, chel’eredità pesantissima di GiovPaolo II, fu di transizione, almeno in apparenza. Studioso più che trascinatore del popolo cristiano, il 265/moè entrato nella storia acon un atto praticamente quasi senza precedenti: le dimissioni. Bisogna andare a quasi milleprima per registrare una rinunciale. Storiche le foto dell’incontro con il successore Francesco: i due uomini vestiti di bianco, praticamente mai visto prima nella chiesa cattolica. Dacompì il, nella primavera 2005....

Virgilio Notizie

... "portato a termine la buona battaglia, conservato la fede, propria e altrui", annunciano dal Monastero Mater Ecclesiae, all'interno dei Giardini vaticani, doveRatzinger si è ritirato dopo la ...Ratzinger è un caso unico nella Chiesa moderna. È stato Papa in due tempi ben differenziati per 17 anni, che si ... Morto Joseph Ratzinger: il Papa emerito Benedetto XVI aveva 95 anni, l'annuncio del Vaticano Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...È morto il Papa emerito Benedetto XVI, aveva 95 anni, e si era dimesso nel 2013 dopo un pontificato durato 8 anni. La Sala Stampa vaticana ha annunciato che la morte è sopravvenuta alle 9.34 nella res ...